Котяков объяснил возможный рост продолжительности рабочей недели в РФ дефицитом кадров

Телеканал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza ранее сообщил, что фактическая продолжительность рабочей недели в I квартале 2023 года выросла до рекордных 38,5 часа

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Большой дефицит инженерных кадров, а также кадров в обрабатывающей промышленности наблюдается в регионах России. Это могло привести к росту средней продолжительности рабочей недели, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

Ранее телеканал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщал, что фактическая продолжительность рабочей недели в I квартале 2023 года выросла до рекордного показателя в 38,5 часа.

"Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю. Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели. Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах", - сказал Котяков.