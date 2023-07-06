Электросуда перевезли свыше 22 тыс. пассажиров за 2 недели по Москве-реке

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, речной электротранспорт удалось полностью интегрировать в систему Московского транспорта

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тыс. пассажиров за 2 недели, с момента открытия первого регулярного маршрута. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше двух недель назад мы открыли первый регулярный маршрут электросудов по Москве-реке. За это время они перевезли свыше 22 тыс. пассажиров!" - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что речной электротранспорт полностью интегрирован в систему Московского транспорта.

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, открыл первый регулярный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке.