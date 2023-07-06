6 июля, 04:46

В Приамурье предложили ввести контроль за препаратами прерывания беременности

В области отмечается низкая рождаемость

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ввести контроль за препаратами прерывания беременности, а также перечень других мер в целях повышения уровня рождаемости. Свое мнение по решению демографической проблемы он озвучил в четверг во время конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" в Благовещенске.

Читайте также
Годы и роды. Как забота о здоровье поможет будущим родителям

"Необходимо усиление государственного контроля за продажей в розничной аптечной сети препаратов для прерывания беременности", - сказал Орлов и добавил, что также очень важна тема, связанная с абортами. По его мнению, этот вид медицинской помощи должен оказывается только в государственных учреждениях.

Губернатор рассказал о проблеме низкой рождаемости, суммарный коэффициент которой снижается в регионе с 2016 года. Большинство семей растит только по одному ребенку. По числу прерываний беременности Амурская область занимает шестое место по стране. Вместе с тем за последние 5 лет в Приамурье зарегистрирован рост числа многодетных семей на 12%.

Помимо контроля препаратов, Орлов также предложил семьям, нуждающимся в материальной помощи, но по формальным причинам не относящихся к категории малоимущих, дать возможность получать единовременные пособия. Кроме того, он считает справедливым не засчитывать в доход у таких семей выплаты по ипотеке.

По словам губернатора, в регионе планируется увеличение объема процедур ЭКО. С их помощью за последние 4 года в Амурской области родились 636 детей. Помимо этого, Орлов намерен создать специальный кабинет мужского здоровья, где будут выявлять проблемы, связанные с репродуктивной функцией.

Восьмая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" начала работу 6 июля на площадке общественно-культурного центра Благовещенска. Она собрала экспертов со всей страны, представителей администраций российских регионов Дальнего Востока, писателей, философов и режиссеров. Они обсудят меры поддержки семей, продолжительность жизни и факторы, на нее влияющие, миграционные процессы и другие вопросы, связанные с демографией в стране. 

Теги:
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация