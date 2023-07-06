Компания Fourier Intelligence представила в Шанхае новую модель человекоподобного робота

Благодаря бионической структуре робот может избегать препятствий, подниматься и спускаться по склонам, а также выдерживать различные удары

ШАНХАЙ, 6 июля. /ТАСС/. Китайская компания Fourier Intelligence представила в четверг на проходящей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту человекоподобного робота, который может получить масштабное коммерческое применение. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании, специализирующейся на реабилитационной робототехнике и искусственном интеллекте.

Модель получила название GR-1. Общая длина робота составляет 1,65 м, вес 55 кг. При максимально крутящем моменте в 300 нанометров за счет установленного на бедре модуля он может передвигаться как человек на ногах со скоростью до 5 км/ч и переносить предметы весом до 50 кг. Благодаря бионической структуре робот может избегать препятствий, подниматься и спускаться по склонам, а также выдерживать различные удары.

"В будущем человекоподобные роботы общего назначения постепенно станут основным сегментом идущей вперед индустрии", - приводятся в пресс-релизе слова основателя и исполнительного директора компании Алекса Гу.

GR-1 обладает большим потенциалом для применения во многих отраслях. Речь идет, в частности, о промышленном производстве, реабилитационном уходе, научных исследованиях и предоставлении бытовых услуг.

Компания Fourier Intelligence была основана в 2015 году. В 2017 году она выпустила первый в Китае экзоскелет для нижних конечностей.