Большинство россиян планируют путешествия в июле внутри страны на срок не более трех дней

За рубежом доля таких бронирований у российских туристов составляет 47%, говорится в результатах исследования OneTwoTrip

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Большинство - 60,3% - россиян бронируют на июль отели внутри страны на срок от одного до трех дней, за рубежом доля таких бронирований у российских туристов составляет 47%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"В России большинство путешественников планируют короткие поездки: 60,3% заказов оформлены на срок от одного до трех дней. В отпуск длиной от четырех до семи суток отправятся 33% россиян, а остальные 6,7% будут отдыхать от 8 до 14 дней", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, в другие страны почти половина российских туристов также планирует короткие путешествия: 47% отельных заказов оформлены на один - три дня. Отдых длиной от четырех суток до недели выбрали 39,1% путешественников, а 13,9% остановятся в гостиницах до 14 дней. В России наиболее популярны объекты размещения без звезд и трехзвездочные гостиницы - на них в июле приходится 33,2% и 31,7% бронирований соответственно. За рубежом россияне чаще всего бронируют четырехзвездочные отели: на них приходится 31,5% заказов. Еще 28,4% путешественников в июле выбрали объекты размещения без звезд.

Самым популярным российским городом в июле оказался Санкт-Петербург - на него приходится 19,4% бронирований. Еще 15,1% туристов планируют посетить Москву, 7,7% - Сочи. Кроме того, в перечень популярных направлений вошли Казань (4,3%), Калининград (2,7%), Нижний Новгород (2,2%), Эсто-Садок (2,1%), Екатеринбург (2%), Ростов-на-Дону (1,7%) и Краснодар (1,5%). За рубежом больше всего отелей на июль забронировано в Стамбуле (9,1%), Ереване (4,2%), Милане (3,5%), Риме (3,1%), Минске (2,9%), Париже (2,5%), Дубае (2,4%), Тбилиси (2,2%), Анталье (2,1%) и Гагре (1,8%), сообщили в компании.