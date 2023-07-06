Синоптик предупредил о грозах в Московском регионе поздним вечером 6 июля

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28 - плюс 30 градусов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кратковременные дожди и грозы возможны в столичном регионе поздним вечером в четверг, при этом 6 июля в Москве может стать самым теплым днем с начала года. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня большую часть дня погоду в столичном регионе будет формировать гребень антициклона, и только поздним вечером, начиная с юго-западных районов региона, скажется влияние холодного атмосферного фронта. Переменная облачность, большую часть дня без осадков, поздним вечером возможны кратковременные дожди и грозы", - сказал Леус.

По его словам, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28 - плюс 30 градусов, в Подмосковье - плюс 26 - плюс 31 градус. "С такими показателями сегодняшний день в столице может стать самым теплым с начала года", - отметил синоптик.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление, по данным "Фобоса", будет слабо падать, и к вечеру барометры покажут 750 мм ртутного столба, что выше нормы.