6 июля, 05:07
Военная операция на Украине

Котяков назвал приоритетной задачей центров занятости населения помощь участникам СВО

По словам главы Минтруда РФ, "бывают случаи, когда человек хочет поменять направление своей работы, и центры занятости помогают в этом"

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Помощь в трудоустройстве участников специальной военной операции является приоритетной задачей для центров занятости населения в России. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

"Мы видим, что отдельное внимание сотрудников центров занятости уделяется участникам специальной военной операции. Это задача является приоритетной, чтобы помочь ребятам, вернувшимся с линии соприкосновения, найти себя в гражданской жизни и трудоустроиться. Чаще всего человек может вернуться на свое старое место работы, но бывают случаи, когда человек хочет поменять направление своей работы, и центры занятости помогают в этом", - сказал Котяков.

Он добавил, что ряд организаций также в вакансиях устанавливает приоритет для участников СВО. "Для сотрудников центров занятости есть отдельный регламент работы. Мы имеем определенные преференции для этих категорий граждан с точки зрения переобучения или трудоустройства", - сказал Котяков. 

Теги:
РоссияКотяков, Антон ОлеговичВоенная операция на Украине
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