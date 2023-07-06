В Киево-Печерскую лавру пришла комиссия, чтобы опечатать корпуса УПЦ

Адвокат Никита Чекман ранее сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря церкви

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комиссия Министерства культуры Украины пришла на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы без решения суда опечатать корпуса, изъятые у монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

По его данным, комиссия уже находится на территории лавры. СПЖ также опубликовал фотографию с членами комиссии.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря УПЦ. Полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускают к ним. На видео из лавры, опубликованном в Telegram-канале Чекмана, указано, что на дверях двух корпусов срезаны замки.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Для опечатывания корпусов была создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти угрожали сменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ.