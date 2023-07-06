Президента Португалии выписали из больницы после потери сознания

Марселу Ребелу ди Соуза объяснил произошедшее падением давления

МАДРИД, 6 июля. /ТАСС/. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза был выписан из больницы после того, как в среду потерял сознание в ходе мероприятия. Об этом сообщило агентство EFE.

"Я чувствую себя хорошо", - заверил 74-летний глава государства. Он пояснил, что в медицинском учреждении ему пришлось дважды сдать анализы. Президент объяснил произошедшее падением давления.

Он потерял сознание во время посещения одного из университетов недалеко от столицы республики. В качестве меры предосторожности Ребелу ди Соуза, занимающий пост президента Португалии с 2016 года, был доставлен в больницу.