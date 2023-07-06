6 июля, 05:43
Беспорядки во Франции

Полиция изъяла 1,5 тонны пиротехники в столичном регионе Франции с начала беспорядков

Конфискация фейерверков проводилась в период с 28 июня по 5 июля, сообщил телеканал CNews

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Французская полиция изъяла 1,5 тонны пиротехники в столичном регионе Иль-де-Франс с начала беспорядков в стране после убийства полицейским подростка, отказавшегося выполнять требования дорожного патруля. Об этом в четверг сообщил телеканал CNews.

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По его данным, конфискация фейерверков проводилась в период с 28 июня по 5 июля.

Кроме того, как отмечает канал, сотрудники правоохранительных органов изъяли 54 тыс. пиротехнических изделий в Безансоне (департамент Ду).

4 июля президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами коммун, пострадавших от погромов, заявил, что пик беспорядков пройден. В свою очередь глава МВД Жеральд Дарманен констатировал 5 июля, что ситуация на всей территории страны вернулась в нормальное русло. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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