В Киево-Печерской лавре при содействии силовиков опечатали резиденцию предстоятеля УПЦ

Адвокат Никита Чекман ранее сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря церкви

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции взломали замки и опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

"В Киево-Печерской лавре представители заповедника с помощью силовиков опломбируют здания монастыря. Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ", - говорится в сообщении в Telegram-канале церкви.

Также опломбированы двери 69-го корпуса. В УПЦ подчеркнули, что "выселение монахов, безосновательное опломбирование и ограничение доступа к помещениям содержит признаки уголовного правонарушения". "Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - заявили в УПЦ.

Союз православных журналистов также сообщил о задержании прихожан полицейскими у входа в Киево-Печерскую лавру. Кроме того, по его данным, на дверях 69-го корпуса руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" уже установило свои замки.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря УПЦ. Полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускают к ним. На видео из лавры, опубликованном в Telegram-канале Чекмана, видно, что на дверях двух корпусов срезаны замки.