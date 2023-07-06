На Дальнем Востоке зафиксировали приток молодежи за последние восемь лет

Директор департамента социального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк сообщил, что наблюдается увеличение численности населения в возрасте от 20 до 24 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июля. /ТАСС/. Миграционный приток молодежи в возрасте от 20 до 24 лет последние восемь лет отмечается в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщил в четверг директор департамента социального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

"Дальний Восток на протяжении нескольких лет остается одним из самых молодежных регионов страны и сохраняет более молодежную структуру жителей по сравнению с Россией в целом (17,8% молодежи в структуре жителей Дальнего Востока против 16,7% в России - прим. ТАСС), кроме того, в последние восемь лет наблюдается миграционный приток молодежи в возрасте 20-24 лет. Это объясняется возрастающим интересом к Дальнему Востоку благодаря экономической динамике региона и действующим социальным программам", - сообщил Смоляк на пленарном заседании конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики".

Он напомнил, что на Дальнем Востоке реализуется более 2,8 тыс. инвестиционных проектов с общими вложениями 7,3 трлн рублей, появляются новые компании, создается 244 тыс. рабочих мест. Молодые специалисты особенно востребованы на новых предприятиях. Для дальневосточников разработан специальный ипотечный продукт с льготной ставкой 2% годовых, и этой мерой поддержки воспользовались более 72,5 тыс. семей.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" - экспертная площадка, на которой федеральные и региональные органы власти, представители институтов развития, эксперты, деятели науки и общественности обсуждают актуальные вопросы демографии и вырабатывают решения по ее улучшению на Дальнем Востоке и в Арктике.

В 2023 году восьмая по счету демографическая конференция проходит в Благовещенске.