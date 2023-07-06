Администрация заповедника ограничила доступ в нижнюю часть Киево-Печерской лавры

В этой части лавры располагается действующий монастырь УПЦ и пещеры с мощами подвижников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" в четверг ограничила доступ посетителей в нижнюю часть лавры, где располагается действующий монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и пещеры с мощами подвижников. Об этом сообщили в канонической УПЦ.

"6 июля по техническим причинам территория Нижней лавры заповедника будет работать с 11:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

В УПЦ заявили, что администрация препятствует входу верующих "вопреки законам Украины".

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря УПЦ. Полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускают к ним. Кроме того, комиссия Министерства культуры Украины пришла на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы без решения суда опечатать корпуса, отобранные у УПЦ.