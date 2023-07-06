В Шебекине дежурные группы в детсадах начнут работать с 10 июля

Правительство региона предложило жителям вернуться в свои дома, если они не повреждены в результате обстрелов

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Дежурные группы в детских садах Шебекина Белгородской области начнут работать с 10 июля, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Много вопросов вчера было от жителей Шебекина: когда начнут работать дежурные группы. Отвечаю: с понедельника. Понимаем, что очень важно. Предприятия, слава богу, возвращаются к своей нормальной работе, и, конечно, дежурные группы должны заработать", - написал губернатор.

Власти предлагают жителям Шебекина, которые находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома, если они не повреждены в результате обстрелов.

Ранее глава региона сообщал, что в Шебекине всего повреждено 729 объектов, которые подлежат восстановлению. На данный момент восстановительные работы ведутся на 142 объектах. Сносу подлежат 11 частных домов.