На северо-западе Москвы реконструируют ветеринарную клинику

Ветклиника будет оказывать полный спектр лечебно-диагностических услуг

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ветеринарную клинику реконструируют в районе Строгино, после окончания работ площадь объекта может вырасти до 1,1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг.

"Ветеринарную клинику "Белый клык" в районе Строгино, по адресу: Неманский проезд, з/у 1А (СЗАО) планируется реконструировать. <...> В настоящее время на участке площадью 0,09 га расположено одноэтажное здание ветеринарной клиники площадью 281 кв. м. После реконструкции суммарная поэтажная площадь объекта может составить до 1 190 кв. м", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что здание расположено рядом с жилой застройкой - таким образом, местные жители получат важный сервис шаговой доступности. Ветклиника в Строгино будет оказывать полный спектр лечебно-диагностических услуг: от простых профилактических мероприятий до сложных хирургических вмешательств. По информации инвестора, в городе работают четыре филиала клиники.

Руководитель Москомстройинвеста уточнила, что район Строгино активно развивается: согласно информации, размещенной на сайте мэра Сергея Собянина, в районе построен ФОК, открылся технопарк и научный институт.