Суд разрешил вернуться к работе новосибирской клинике, из которой выгоняли пациентов

Учреждение планирует возобновить работу с 10 июля

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство частной клиники "1+1" ("Клиника НМТ") и приостановил выселение после имущественного конфликта с собственником помещения.

Персонал клиники планирует вернуться в здание и возобновить работу с 10 июля, рассказали ТАСС в пресс-службе медучреждения.

"По нашему обращению в суд от 7 июля 2023 года на предоставление отсрочки по исполнению решения суда от 2022 года об обязании клиники освободить помещения [по адресу] Восход, 28, Новосибирский арбитражный суд [5 июля] удовлетворил ходатайство и приостановил все действия по данному исполнительному производству до 30 октября 2023 года. Решение вступило в силу и подлежит немедленному исполнению", - сообщили ТАСС в клинике "1+1".

По словам представителя медучреждения, в здании еще дежурят представители ЧОП, которые не пускают в клинику сотрудников. Медучреждение планирует возобновить работу с 10 июля.

"Сначала зайдет клининг, планируем начать работу с понедельника", - рассказали ТАСС в пресс-службе клиники.