Москвичи отправили более 140 тыс. заявок по вопросам ЖКХ с помощью сервиса "Вызов мастера"

Для подачи такой заявки необходима полная учетная запись на портале mos.ru

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Жители Москвы отправили с начала года более 140 тыс. заявок в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) с помощью онлайн-сервиса "Вызов мастера" на mos.ru. В сравнении с первым полугодием 2022 года число таких заявок в ЕДЦ выросло почти в четыре раза, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Сервис "Вызов мастера" на портале mos.ru - один из самых удобных каналов для решения вопросов в сфере ЖКХ. Он позволяет москвичам в привычном и удобном цифровом формате обратиться в единый диспетчерский центр и оставить заявку в случае неполадок в доме или квартире. Жители все чаще предпочитают обращаться в ЕДЦ именно онлайн: если за первые полгода 2022 года они оставили 35,9 тыс. заявок, то в 2023 году за аналогичный период число обращений уже превысило 141 тыс.", - приводятся слова замруководителя департамента информационных технологий Москвы Романа Урнышева.

Для подачи заявки понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Пользователю необходимо авторизоваться, открыть в каталоге услуг раздел "Жилье, недвижимость, земля", выбрать подраздел "ЖКУ, обслуживание жилья" и сервис "Вызов мастера (подача заявки в единый диспетчерский центр)". В заявке нужно указать адрес дома и причину обращения - ее можно выбрать из перечня или справочника. Справочник разделен на темы: благоустройство, вентиляция, водосчетчики, дезинсекция, домофоны, кровля, лифты, отопление, сантехника, уборка, уличное освещение, фасадные работы, электрика и другие. Каждой заявке присваивают индивидуальный номер, статус ее выполнения будет виден в личном кабинете. По статистике, около 80% всех заявок выполняется в день обращения. Сервисом могут пользоваться жители домов, управляющие компании которых подключены к единому диспетчерскому центру.

Сервис "Вызов мастера" работает на mos.ru с апреля 2021 года. Оставить заявку в единый диспетчерский центр также можно с помощью приложений "Госуслуги Москвы" и "Электронный дом Москва" или горячей линии ЕДЦ.