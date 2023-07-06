Получающие паллиативную помощь москвичи воспользовались социальным такси около 12 тыс. раз

В реестре потенциальных получателей услуги - более тысячи человек

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дети и молодежь младше 25 лет, которые получают паллиативную помощь в Москве, воспользовались с 2021 года услугами бесплатного такси около 12 тыс. раз. Об этом сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Два года назад по решению мэра Москвы город запустил услугу бесплатного такси для детей и молодых взрослых, которым требуется паллиативная помощь. С его помощью они могут ездить в школу, медицинские учреждения, музеи или с семьей за город - в общем, свободно передвигаться и жить полной жизнью. Большему числу таких детей и молодых взрослых для передвижения необходимы особые условия и специальное оборудование, поэтому предусмотрена возможность заказать санитарный транспорт с подъемным механизмом для колясок или носилками для поездок лежа. Всего услугой бесплатного такси воспользовались около 12 тыс. раз", - говорится в сообщении.

В реестре потенциальных получателей услуги - более тысячи человек. Благодаря сервису горожане, получающие паллиативную помощь, посещают не только медицинские и образовательные учреждения, но и культурные, например, музеи. Кроме того, летом они могут запланировать и поездку с семьей на дачу, поскольку с мая по август такси ездит за город. Чаще всего услугой пользовались для поездок в образовательные учреждения (44%) и в больницы (43%). На досуговые мероприятия добирались на такси шесть процентов пассажиров, а на отдых в Московскую область ездили два процента получателей услуги.

"В зависимости от состояния и потребностей пассажира можно заказать легковой автомобиль, микроавтобус или санитарный транспорт с возможностью размещения лежа. Машины оборудованы специальными устройствами: подъемниками для кресел-колясок, удерживающими приспособлениями, а также носилками и электрическими розетками для подключения медицинских аппаратов. Около 90 процентов всех поездок осуществляется на автомобилях с подъемным механизмом для специальных кресел-колясок", - отмечается на портале.

Чтобы вызвать бесплатное такси, нужно позвонить в диспетчерскую службу государственного унитарного предприятия "Автокомбинат "Мосавтосантранс" Департамента здравоохранения города Москвы по номеру: +7 (499) 357-10-01. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.