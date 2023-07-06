6 июля, 07:23

Парк метрополитена Москвы пополнили еще 40 вагонами "Москва-2020"

Мэр города Сергей Собянин отметил, что парк Кольцевой и Большой кольцевой линий укомплектован на 100%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Столичный метрополитен получил еще 40 вагонов "Москва-2020". Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"В июне пополнили парк столичного метрополитена еще на 40 вагонов "Москва-2020". Продолжаем обновлять метро инновационными российскими составами, чтобы жителям было комфортнее передвигаться по городу. Только с начала года приняли свыше 140 вагонов "Москва-2020", - написал мэр.

По его словам, парк Кольцевой и Большой кольцевой линий укомплектован на 100%. Более чем на 50% заменили устаревшие поезда на Калужско-Рижской линии.

"Всего в этом году планируем закупить порядка 300 вагонов", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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