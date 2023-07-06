На Колыме в фонде "Защитники Отечества" рассмотрели более 100 обращений по СВО

Команда филиала также организует мероприятия по вовлечению ветеранов СВО в патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти

ТАСС, 6 июля. Сотрудники филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Магаданской области за первый месяц работы рассмотрели более сотни обращений от участников специальной военной операции на Украине (СВО) и их родственников. Об этом в четверг сообщила ТАСС руководитель филиала Наталья Таруц.

"За первый месяц сотрудники фонда рассмотрели свыше сотни обращений от участников СВО и их родственников", - рассказала Таруц. Обратившиеся в фонд получают помощь в оформлении документов, присвоении статуса ветерана боевых действий, медицинском обслуживании, прохождении медицинской реабилитации, в организации захоронений, а также по различным бытовым вопросам. В фонде создают условия для трудоустройства, переобучения, получения инвалидности в результате боевого ранения, получения технических средств реабилитации, а также обучения в пользовании ими.

При содействии госфонда дети ветеранов и участников СВО устроены на летний период в оздоровительные лагеря. Перед сотрудниками стоит задача помочь детям участников спецоперации поступить в организации высшего и среднего профессионального образования. Команда филиала не ограничивается приемами граждан, а также организует мероприятия по вовлечению ветеранов СВО в патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, по обмену опытом между волонтерами. Ведется работа с вожатыми детских оздоровительных лагерей: разъясняются особенности взаимодействия с детьми участников спецоперации и ребятами, которые потеряли родных на поле боя. Кроме того, проводятся встречи с кураторами семей военнослужащих, рассказала Таруц.

"Главная задача посещения фонда "Защитники Отечества" - оценить правоприменительную практику тех нормативных правовых актов, которые предусматривают поддержку участников и ветеранов СВО. В регионе сегодня действуют 27 законов, указов и постановлений, определяющих меры поддержки этих категорий граждан. У фонда всего за месяц работы сложилось видение решения многих проблем. Мы определились по некоторым инициативам, которые будем прорабатывать на региональном и федеральном уровнях", - сказал Абрамов.

С 1 июня в Магаданской области начал работу филиал фонда "Защитники Отечества". Его создали во всех регионах по поручению президента РФ Владимира Путина. В четверг председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов и его заместитель Виктория Голубева встретились с коллективом регионального филиала, чтобы заслушать информацию о результатах работы за первый месяц, решенных вопросах, выявленных проблемах в применении законодательных норм.

Выявленные проблемы

Как рассказали в пресс-службе колымского парламента, в ходе встречи с социальными координаторами были выявлены пробелы в федеральном и региональном законодательстве. Семьи погибших военнослужащих сталкиваются с проблемами при вступлении в наследство, участникам СВО непросто продлить отпуск при ранении. Кроме того, сегодня нет законодательной базы для приоритетного получения жилья семьями погибших военнослужащих.

Еще ряд пробелов выявлен с началом приемной кампании: дети участников СВО имеют право на приоритетное поступление в вузы, однако со средними специальными учебными заведениями этот вопрос решается на уровне договоренностей, а не нормативных правовых актов. Также сотрудники фонда отметили, что приоритетным поступлением пользуются только родные дети, а для опекаемых данное право не предусмотрено.