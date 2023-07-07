"Главное — это желание и вера": как правильно креститься

Что нужно обязательно иметь с собой для совершения таинства детям и взрослым?

Для крещения, главное, необходимы желание и вера. Плюс стандартные вещи. Для детей — нательный крестик, крыжма (крестильное полотно, полотенце или пеленка), желательно белого цвета. Одеяльце (в холодное время года, по сезону) или, по возможности, крестильный набор (рубашечка, платьице, носочки, белье).

Для взрослых — нательный крест, крестильная рубашка, полотенце. Если, а так и должно быть в обязательном порядке, Крещение совершается на открытом водоеме или в храме, в баптистерии, взрослым необходимо иметь купальник (плавки) и "вьетнамки".