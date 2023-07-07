"Главное — это желание и вера": как правильно креститься

7 июля христиане отмечают большой праздник — Рождество Иоанна Крестителя, крестившего в водах Иордана Господа Иисуса Христа. В православии крещение является одним из семи церковных таинств. О правилах и особенностях этого таинства, а также о подготовке к нему ТАСС рассказал клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО МИД России города Москвы протоиерей Александр Овчаренко.
В каком возрасте лучше креститься?
1
Святые отцы и учителя Церкви оставили множество свидетельств того, что таинство Крещения с древних времен христианской эры совершалось над младенцами, а некоторые даже прямо называли это "преданием апостольским"… Лучше не откладывать крещение на неопределенное время и крестить детей в младенчестве. Обычно крестят на сороковой день после рождения, но можно и чуть раньше или чуть позже. Это практично со стороны родителей и Церкви — младенец будет спать, не будет волноваться и бояться незнакомой обстановки. Младенцы после таинства уже находятся под покровом Церкви и получают питание для своего духа от главного церковного таинства — Причастия. Они теперь входят в народ Божий и будут воспитываться и возрастать в духовной жизни через это таинство.
Нужно ли взрослому человеку как-то готовиться к крещению?
2
Для взрослых, которые решили принять святое Крещение, желательно подготовиться. В первую очередь необходимо прочесть Евангелие. После его прочтения обязательно возникнут вопросы. Ответы на них можно получить после беседы со священником или катехизатором при храме или на так называемом оглашении. Также необходимо знать, а лучше выучить Символ Веры, в котором кратко изложено православное вероучение о Боге и Церкви. По возможности чаще посещать богослужение в храме, читать книги православных авторов, Закон Божий, общаться с верующими людьми. Желательно за несколько дней до принятия Крещения попоститься, а в сам день Крещения исповедать свои осознанные грехи, но без чтения священником разрешительной молитвы. Это поможет прочувствовать всю святость и мистичность данного таинства.
А что такое "оглашение"?
3
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при всех храмах проходят "огласительные беседы", которые обязаны посетить крестные или взрослые, собирающиеся креститься. На них священнослужители рассказывают и объясняют основы православной веры. Этих бесед в зависимости от храма и региона, а также особых обстоятельств может быть две и более.
Обязательно ли иметь двух крестных родителей?
4
Каноны предписывают иметь одного крестного родителя того же пола, что и сам крещаемый. Два крестных родителя — это наша русская благочестивая традиция. Она никак не противоречит канонам.
Кто не может стать крестным?
5
Однозначно крестными не могут быть явно не раскаявшиеся и не пытающиеся даже осознать свои грехи люди, а также ведущие безнравственный образ жизни. Существует расхожее мнение, в том числе среди священнослужителей, что супругам стать крестными у одного ребенка недопустимо, хотя никаких канонических запретов нет. Есть запрет крестному отцу жениться на родной матери ребенка или самой крестнице, также и наоборот — крестной матери выходить замуж за родного отца ребенка или самого крестника. Это так называемое духовное родство.
Может ли быть крестным священник, который и совершает таинство крещения?
6
Священник может стать крестным отцом для крещаемого, этому нет никаких канонических препятствий. Но это в индивидуальном порядке решает сам священник. Его право — согласиться или отказаться без объяснения причин.
Может ли человек быть крестным несколько раз?
7
Независимо от того, сколько раз, в какой последовательности и какого пола были ранее крестники, можно становиться крестной или крестным столько раз, сколько приглашают. Это решаете только вы сами. Главный совет и пожелание восприемникам (крестным — прим. ТАСС): за своих крестников надо обязательно молиться по-настоящему и во время таинства, и после.
В какой день лучше креститься?
8
Креститься можно в любой день и в любое время. Церковь не устанавливает запретных дней. Единственное, есть оговорки для периода Великого поста и для конкретных храмов в зависимости от богослужебных нагрузок. Эти моменты необходимо уточнять по месту предполагаемого Крещения. В экстренных случаях Крещение совершается безотлагательно.
Что нужно обязательно иметь с собой для совершения таинства детям и взрослым?
9
Для крещения, главное, необходимы желание и вера. Плюс стандартные вещи. Для детей — нательный крестик, крыжма (крестильное полотно, полотенце или пеленка), желательно белого цвета. Одеяльце (в холодное время года, по сезону) или, по возможности, крестильный набор (рубашечка, платьице, носочки, белье).
Для взрослых — нательный крест, крестильная рубашка, полотенце. Если, а так и должно быть в обязательном порядке, Крещение совершается на открытом водоеме или в храме, в баптистерии, взрослым необходимо иметь купальник (плавки) и "вьетнамки".
Есть ли требования к крестику?
10
Есть драгоценные и простые крестики. Главное — как сам носитель крестика относится к нему. Что для него главное — материал и камни, из которых он изготовлен, или само изображение крестного подвига Христа? Нательный крестик может быть изготовлен из любого материала и в любом художественном исполнении, но в православной традиции. Когда покупают драгоценные крестики, то, скорее всего, их будут носить поверх одежды, показывая тем самым не веру, а саму "драгоценность". А ведь в самом слове "нательный" есть ответ — он должен касаться тела, а не одежды. Поэтому освящайте и носите, но понимайте, что у вас на груди.
Какие затраты могут ждать крестных?
11
Есть традиция, по которой крестик приобретает крестный отец, а крестильный набор — крестная мать. Пожертвование в храм вносят по договоренности. Хотя это разделение очень условно, и, как правило, это оговаривается заранее между крестными и родителями крещаемого. Сумма пожертвований очень разнится от региона. Но если семья не имеет достаточных средств или есть другие необходимые траты, которые выходят за рамки семейного бюджета, то Церковь обязательно пойдет навстречу и совершит таинство Крещения бесплатно.
По каким принципам выбирается имя человеку во время крещения?
12
Несмотря на то что в принципе ребенка можно крестить с любым именем, в Русской православной церкви принято крестить детей с именем одного из святых, который упоминается в Святцах (перечне имен святых — прим. ТАСС), чья память празднуется в день рождения ребенка, в день наречения имени (на восьмой день) или иное. Если имя, которое дали при рождении, отсутствует в Святцах, то, как правило, дается созвучное имя одного из угодников Божьих (например, Полина — Пелагея, Элона — Елена).
Сегодня родители часто называют детей именами, которых нет в церковном календаре. Поэтому священники, следуя традиции, выбирают имя святого, близкое по звучанию, и во время таинства Крещения называют крещаемого уже этим именем.
Каковы основные этапы крещения?
13
Само чинопоследование таинства состоит из нескольких этапов, между которыми в древности имелись некоторые промежутки времени, подчас весьма долгие. Сейчас же для удобства все части таинства совершаются сразу. Все Крещение можно разделить на четыре основные части: обряды и молитвы, предшествующие Крещению, чин Оглашения, чин Крещения и Таинство Миропомазания. Подробности можно найти в интернете или пообщаться непосредственно со священником в храме.
Что нужно или что рекомендуется делать после крестин?
14
Мы должны молиться друг за друга. Такую заповедь оставил нам Господь Иисус Христос. Хорошо, когда и крестники молятся за своих крестных. Этому должны учить родители. Прекрасно, когда крестники не только ждут подарки, но и сами участвуют в жизни своих крестных родителей — интересуются их делами и событиями их жизни, поздравляют с важными датами.
Конечно, идеально, чтобы крестные могли участвовать в духовном воспитании своих крестников — рассказывать о вере, участвовать совместно в таинствах Церкви. Но не всегда это возможно. Поэтому не надо смущаться, что у нас не хватает сил и времени. Делаем то, что можем, и предаем все в руки Божии.
Если человек не уверен, крестили ли его в детстве, и не может никак подтвердить это, как тогда быть? Что будет, если креститься два раза?
15
В десятом члене Символа веры сказано, что "едино Крещение во оставление грехов" — то есть единственное. Таинство Крещения не может совершаться над человеком два или более раз. Печать Крещения остается с человеком навечно. Но если человек не уверен, крестили его в детстве или нет, то в таком случае он должен обратиться к священнику, и после разговора, в котором будут установлены, насколько это возможно, все подробности и обстоятельства этой неуверенности, он будет крещен.
Известно, что крещение человека в случае смертельной для него опасности может совершить любой простой верующий. Как в таком случае протекает этот обряд?
16
Требований к человеку, совершающему Крещение в данных условиях, всего три: надо, чтобы он был верующим, православного вероисповедания и правильно произнес формулу Крещения ("Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь", с троекратным погружением или окроплением водой — прим. ТАСС). При появлении первой возможности тому, кто крестил, обязательно необходимо посетить храм. Необходимо объяснить священнику свое положение. Священник после беседы о том, как было совершено Таинство, найдя его правильным, должен восполнить Крещение и совершить таинство Миропомазания.
Беседовал Сергей Стефанов