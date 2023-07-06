6 июля, 07:29

Более 3 тыс. жителей Москвы стали участниками спортивных мероприятий "Зарядка долголетия"

В программу вошли мастер-классы по гимнастике, цигуну и зумбе, лекция врача

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участниками летних спортивных мероприятий в парке искусств "Музеон" и центрах московского долголетия стали более 3 тыс. человек. В программу вошли мастер-классы по гимнастике, цигуну и зумбе, лекция врача, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"В парке искусств "Музеон" и центрах московского долголетия собралось более 3 тыс. горожан старшего поколения, которые не только заботятся о здоровье, но и своим примером показывают другим москвичам, как правильно проводить свободное время и жить бодро. Более 90 тыс. участников "Московского долголетия" на регулярной основе посещают спортивные секции проекта. Занятия проводят профессиональные инструкторы, которые помогут каждому подобрать наиболее комфортный и подходящий комплекс", - приводятся слова замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

Также состоялось знакомство с активистами проекта "Московское долголетие", которые продемонстрировали свои достижения. К спортивному марафону присоединились более 4 тыс. пользователей социальных сетей, для которых провели прямую трансляцию на странице проекта "Московское долголетие" в сети "ВКонтакте". 

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