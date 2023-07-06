6 июля, 07:36
Военная операция на Украине

В Забайкалье открыли памятник участнику СВО Эдуарду Норполову

Губернатор края Александр Осипов отметил, что его посмертно наградили медалью Георгия Жукова

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Памятник Герою России, участнику специальной военной операции (СВО) Эдуарду Норполову открыли на Аллее Героев в поселке Агинское Забайкальского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Осипов.

"Открыли бюст Героя России Эдуарда Доржиевича Норполова вместе с его семьей в Агинском. Он погиб 5 октября 2022 года в ходе спецоперации. Посмертно награжден медалью Георгия Жукова. Спасибо родителям за воспитание сына. Среди нас живут герои, и их память нужно увековечить, как это сделали жители Агинского для нашего земляка", - написал он.

Норполов родился в 1995 году в селе Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края. В 2018 году с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Во время СВО участвовал в боях за аэропорт Гостомеля и Чернобыльскую АЭС, затем сражался на Харьковском направлении. В сентябре прошлого года был убит снайпером. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичВоенная операция на Украине
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