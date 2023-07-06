6 июля, 07:31,
обновлено 6 июля, 07:45
Военная операция на Украине

Абитуриентам педвузов будут начислять баллы за участие в СВО

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Абитуриентам - участникам специальной военной операции (СВО) педагогических вузов будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Буквально недавно, вы знаете, принят закон о дополнительных баллах ЕГЭ для участников СВО, добровольцев. Мы решили, что эта норма закона будет во всех действовать педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения", - сказал он.

Ранее Минобрнауки поручило вузам учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях в рамках специальной военной операции (СВО) в качестве индивидуальных достижений при поступлении, за которые начисляется до 10 баллов. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, участники специальной военной операции (СВО) и их дети, а также Герои России и награжденные орденами Мужества будут приняты в вузы в рамках отдельной квоты. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияВоенная операция на Украине
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