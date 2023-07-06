Пушилин заявил о нехватке в ДНР юристов со знанием российского законодательства

По словам врио главы республики, в ДНР необходимо ввести в действие множество нормативных актов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Юристов со знанием российского законодательства не хватает в Донецкой Народной Республике для подготовки региональных законов. Об этом в четверг сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы республики Денис Пушилин.

"Нам не хватает юристов, полностью погруженных в российское законодательное поле. Мы подписали соглашение с Ассоциацией юристов России, которое подразумевает консультации для повышения квалификации непосредственно для наших специалистов, а также задействование специалистов из других регионов в написании законов Донецкой Народной Республики, которые полностью будут соответствовать российскому законодательству и будут максимально понятные в применении на территории ДНР", - сказал Пушилин.

По его словам, в республике необходимо ввести в действие множество нормативных актов.

"Несмотря на то, что переходный период - до 2026 года, мы прекрасно понимаем, что многие моменты нужно закрывать гораздо быстрее", - добавил Пушилин.