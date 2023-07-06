Строительство спорткомплекса в Алексеевском районе Москвы начнут в 2023 году

Предварительно площадь объекта составит 6,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Спорткомплекс в Алексеевском районе столицы планируется начать строить в 2023 году. Об этом сообщил в четверг руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В этом году мы начнем строить спортивный комплекс в Алексеевском районе. Новый объект расположится по адресу ул. Павла Корчагина, 7. Ранее по данному адресу находилось заброшенное здание школы, в настоящий момент оно снесено", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Предварительно площадь двухэтажного здания составит 6,3 тыс. кв. м. Внутри разместят бассейн на 10 дорожек, зал сухого плавания, буфет, медицинские помещения. Рядом планируется организовать парковку на 27 машино-мест. Пропускная способность объекта составит 173 человека в смену.