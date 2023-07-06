Кабмин расширил список творческих профессий

В список, в частности, вошли такие профессии, как администратор телевидения, артист, буффонадный клоун, дрессировщики, артист балета, музыканты циркового оркестра, артисты хора, вокалист, модельер

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство России расширило список профессий и должностей, которые относятся к творческим. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Попадание в категорию творческих работников влияет на оплату труда. Время, в течение которого такие сотрудники по инициативе работодателя не участвуют в создании или исполнении произведений, все равно оплачивается - не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Перечень расширен. Теперь в нем значится 236 профессий и должностей. Выбор профессий основывался на современном запросе учреждений и организаций культуры", - отметили в кабмине.

В список вошли такие профессии, как администратор телевидения, артист, буффонадный клоун, дрессировщики, артист балета, музыканты циркового оркестра, артисты хора, вокалист, модельер. Помимо них в перечне значатся ассистенты звукооператора, дирижера, кинооператора и других профессий. Также решение коснется продюсеров, редакторов, операторов, корреспондентов и других творческих деятелей.

Как уточнили в кабмине, распоряжение необходимо для реализации новых норм Трудового кодекса. "До внесения изменений в Трудовой кодекс осенью 2022 года неучастие творческих работников по инициативе работодателя в создании или исполнении произведений могло оплачиваться работодателем ниже размера МРОТ. Теперь работодатель должен гарантировать оплату труда не ниже этого уровня, даже если артист по инициативе работодателя по тем или иным причинам не выступает", - добавили в правительстве.