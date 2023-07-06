В ДФО зафиксировали показатели рождаемости выше средних по РФ благодаря соцподдержке

По словам директора департамента социального развития Минвостокразвития Григория Смоляка, причина заключается в дальневосточном демографическом пакете, специальными мерами которого воспользовались более 440 тыс. детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июля. /ТАСС/. Показатели рождаемости на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) благодаря действующим социальным программам выше, чем в среднем по России. В макрорегионе ежегодно растет число многодетных семей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минвостокразвития.

"Показатели рождаемости на [российском] Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России", - рассказали в пресс-службе министерства.

По словам директора департамента социального развития Минвостокразвития Григория Смоляка, выступившего на конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" в Благовещенске, причина заключается в действующих социальных программах, в том числе в дальневосточном демографическом пакете, специальными мерами которого воспользовались более 440 тыс. детей. Пакет включает повышенный размер материнского капитала, который уже получили 41,2 тыс. детей. Единовременные выплаты при рождении первого ребенка получили 309 тыс. семей, а при рождении третьего и последующих детей предоставляется ежемесячная выплата, ее получают около 80 тыс. семей в год.

"В 2023 году в Приморском крае стартовал пилотный проект по реализации новой меры поддержки многодетных семей, у которых родился третий ребенок или последующие дети с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года - 1 млн рублей на погашение ипотеки на жилье, приобретенное в Приморском крае. Более 150 семей уже воспользовались этой мерой", - приводит пресс-служба министерства данные Смоляка с конференции.

Восьмая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" - экспертная площадка, на которой в формате дискуссии федеральные и региональные органы власти, представители институтов развития, эксперты, деятели науки и общественности обсуждают актуальные вопросы по демографии и вырабатывают решения по улучшению демографии на Дальнем Востоке и в Арктике. Организаторами выступают Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Амурской области.