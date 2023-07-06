Берлускони оставил в наследство €100 млн своей последней жене

Такую же сумму получит его брат Паоло и еще €30 млн - близкий друг Марчелло Дель Утри

РИМ, 6 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр, предприниматель и миллиардер Сильвио Берлускони, умерший 12 июня, оставил в наследство своей супруге - депутату его партии "Вперед, Италия" Марте Фашине - €100 млн. Такую же сумму - своему брату Паоло, и еще €30 млн - близкому другу, экс-сенатору Марчелло Дель Утри, передает в четверг агентство ANSA.

Дель Утри был приговорен к семи годам тюрьмы по делу о связях с мафией. Он отбыл часть наказания за решеткой, затем по состоянию здоровья переведен под домашний арест и досрочно освобожден в 2019 году. По другому громкому процессу о сговоре государства с мафией экс-сенатор был оправдан. Тем не менее он называется человеком, связывавшим Берлускони с мафиози. Экс-премьера также пытались обвинять в связях с мафией, но ни одно обвинение никогда не было доказано.

Контрольный пакет семейного холдинга Fininvest, который контролирует медиакомпанию Mediaset и издательство Mondadori, достался детям Берлускони от первого брака - Марине, являющейся президентом холдинга, и Пьерсильвио, возглавляющему Mediaset. Их доля достигает 53%. Детям от второго брака - Элеоноре, Барбаре и Луиджи достаются равные доли в компании.

"Спасибо, с большой любовью, ваш папа", - написано в завещании, которое было обнародовано в непубличной форме накануне. Фашине, которая более чем на 50 лет моложе Берлускони, и Дель Утри обращены слова: "За любовь, которую я испытывал к ним, и ту любовь, которую они проявляли ко мне". Как указывает агентство, завещание было подписано 19 января 2022 года.

Берлускони был одним из самых богатых людей Италии. Его состояние оценивается в сумму от €3,6 до €6 млрд, включая многочисленные дома и виллы, в том числе за рубежом. Кроме того, ему принадлежат произведения искусств.

Пока остается не ясна судьба лидерства в основанной им партии "Вперед, Италия", которую он бессменно возглавлял. Сейчас она входит в правящее большинство в стране, сформированное во многом благодаря усилиям Берлускони. На следующей неделе должен состояться конгресс партии, на котором, скорее всего, временным председателем будет назван вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, ближайший соратник экс-премьера. В следующем году должен пройти общий съезд партии.