В Москве специалисты ЦОДД помогли пассажирам на причалах более 35,2 тыс. раз

В задачи службы, в частности, входит информирование пассажиров о рейсах, маршрутах и времени отправления судов, а также работа с очередями на причалах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) помогли пассажирам на причалах в Москве более 35,2 тыс. раз за две недели, каждый день там работают 22 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"За 2 недели специалисты ЦОДД по работе с пассажирами на причалах помогли более 35,2 тыс. раз. Это новая служба для помощи пассажирам на реке. Каждый день на причалах работают 22 человека. Но мы будем расширять число сотрудников - в дальнейшем они появятся и на других причалах", - говорится в сообщении.

В их задачи входит информирование пассажиров о рейсах, маршрутах и времени отправления судов; работа с очередями на причалах; помощь при посадке; связь с дежурными службами города в случае возникновения нештатных ситуаций.

"В прошлом году мы создали речной ситуационный центр ЦОДД для повышения безопасности речного транспорта в Москве. Центр курирует работу 44 причалов, операторы 24/7 следят за обстановкой на воде с помощью 300 камер. Мы продолжаем обеспечивать безопасные и комфортные поездки по реке по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Добавляется, что еще Москву-реку ежедневно обходит катер водного патруля ЦОДД - фиксирует нарушения, проводит профилактические беседы с судоводителями, при необходимости связывается с оперативными службами города и речным ситуационным центром.