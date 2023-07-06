Полиция вызвала подкрепление к Киево-Печерской лавре

Прихожане продолжают собираться у входа и читают молитвы, сообщил Союз православных журналистов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Полиция, не пропускающая прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территорию Киево-Печерской лавры, вызвала подкрепление. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По его данным, прихожане продолжают собираться у входа и читают молитвы. Одновременно у входа собираются противники УПЦ, которые поют гимн Украины.

Ранее администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" ограничила доступ посетителей в нижнюю часть лавры, где располагается монастырь УПЦ. Вход будет доступен только с 11:00 мск вместо 09:00.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря УПЦ, расположенного на территории Киево-Печерской лавры. Полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускают к ним. Силовики вооружены автоматами. На дверях корпусов срезают замки. К настоящему моменту представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции опечатали уже три корпуса монастыря.