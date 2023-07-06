В Новой Москве в подъездах домов планируют установить подъемные платформы для инвалидов

Процесс спуска и подъема для безопасности контролируется диспетчером, для этого оборудуются еще системы визуального и диспетчерского контроля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Две подъемные платформы вертикального и наклонного типа планируется установить для инвалидов-колясочников в подъездах многоквартирных домов ТиНАО в этом году, сообщила в четверг пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы.

"Подъемная платформа в подъезде человека, прикованного к инвалидному креслу, - не просто техническое устройство. Это новые впечатления, новые знакомые. А главное - это возможность не чувствовать себя оторванным от жизни, возможность участвовать в различных мероприятиях, путешествовать, работать, встречаться с друзьями", - цитирует пресс-служба слова замруководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Евгения Адамова.

Одновременно с установкой платформы устанавливают пандусы и поручни, а также двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно. Таким образом, человек на коляске сможет без посторонней помощи заехать в подъезд и выехать на улицу. Процесс спуска и подъема для безопасности контролируется диспетчером, для этого оборудуются еще системы визуального и диспетчерского контроля.

В каждом округе столицы работают специальные межведомственные комиссии, которые определяют техническую возможность установки платформы в конкретном доме. На этапе проектирования определяется тип подъемника. При этом учитываются действующие ГОСТы, регламенты, строительные нормы и правила. Все проекты проходят государственную экспертизу, которая подтверждает правильность принятых технических решений.

"Если позволяет площадь подъезда, выбор делается в пользу вертикальных платформ. Они очень удобны для колясочников: это индивидуальный мини-лифт, позволяющий подняться на 4 метра. При этом лестница всегда свободна для других жителей. Если возможности установить платформу вертикального типа нет, на стене параллельно лестничному маршу монтируют устройство наклонного типа. Такие конструкции компактны и в сложенном виде также не мешают соседям", - отметил Адамов.

В ТиНАО с 2015 по 2022 гг. было установлено 15 подъемных платформ: 10 наклонного и 5 вертикального типа. В городском округе Троицк смонтировали четыре подъемника (наклонные), в поселке "Мосрентген" - 2 (наклонные), в Щаповском - 2 (вертикальные), в Воскресенском - 2 (1 наклонная и 1 вертикальная), в поселениях Новофедоровское, Московский-1, Филимонковское - по одной наклонной, в Вороновском и Щербинка - по одной вертикальной. Всего с 2011 по 2022 гг. в Москве департаментом капитального ремонта было установлено порядка 1 800 подъемных платформ для инвалидов-колясочников. В 2023 году к ним добавятся еще почти 170 подъемников.