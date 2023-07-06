Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата России по пахоте

По словам президента, чемпионат собрал сильнейшие команды из страны и из-за рубежа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям выставки "Всероссийский день поля" и десятого, юбилейного открытого чемпионата России по пахоте, сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Одним из центральных, ярких событий выставки станет открытый чемпионат России по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных государств. Эти традиционные соревнования по праву пользуются заинтересованным вниманием не только специалистов, но и многочисленных гостей", - говорится в послании главы государства.

Президент подчеркнул, что масштабная выставка уже много лет объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны, а ее насыщенная программа дает участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, а также продемонстрировать инновационные аграрные технологии, достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного агропрома.

Путин выразил уверенность, что выставка и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой, энергичной и целеустремленной молодежи.

6-9 июля 2023 года в Лаишевском районе Республики Татарстан проходит крупнейший смотр достижений отечественного агропромышленного комплекса - выставка "Всероссийский день поля - 2023". Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом, собирает на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур.

Одновременно с выставкой состоится X Открытый чемпионат России по пахоте. В этом году за звание лучшего будут бороться механизаторы из 40 регионов РФ и дружественных государств. Также здесь можно будет ознакомится с новейшими образцами сельхозтехники, посмотреть зрелищные трактор-шоу и экстремальные гонки на тракторах.