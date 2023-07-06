Врачи перинатального центра "Коммунарка" выходили девочку весом в 750 граммов

Борьба за жизнь ребенка велась почти три месяца

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московские врачи перинатального центра "Коммунарка" выходили новорожденную девочку, появившуюся на свет на 28-й неделе беременности, весом в 750 граммов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Почти три месяца велась борьба за жизнь девочки, которая родилась раньше положенного срока с весом 750 граммов. Она провела в перинатальном центре "Коммунарка" 86 дней. За это время ее вес увеличился почти в четыре раза - до 2 750 граммов. Девочка выписана домой, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказали в департаменте.

Сразу же после рождения малышку на 30 минут подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После того, как необходимость в нем отпала, ее перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где врачи буквально поминутно отслеживали состояние ребенка и принимали необходимые меры.

"Одним из направлений работы перинатального центра "Коммунарка" является ведение преждевременных родов и выхаживание малышей, родившихся раньше срока. Опыт врачей и современные технологии позволяют выхаживать детей даже с экстремально низкой массой тела - как в случае нашей маленькой пациентки. Теперь за состоянием девочки будет следить участковый педиатр. Мы тоже продолжим наблюдение за ее развитием в нашем Центре восстановительного лечения детей", - сказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей неонатолог Наталья Комлева.

Перинатальный центр при Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" был открыт в июне 2022 года. Это новый современный акушерский стационар. В медучреждении мамам и малышам доступна вся необходимая помощь, в том числе диагностика, лечение и наблюдение при сложных родах или тяжелых патологиях. С момента открытия в перинатальном центре появились на свет более 8 тыс. детей.