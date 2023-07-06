Вице-спикер ГД готовит законопроект о запрете продажи алкоголя в домах по решению жильцов

В ближайшее время документ внесут в палату парламента

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") готовит законопроект о праве жителей большинством голосов закрывать "наливайки" и бары в жилых домах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фракции.

"В спальных районах есть большая проблема с ночными барами и "наливайками". Регулярные драки и шум под окнами до утра мешают людям нормально жить. Мы предлагаем дать людям право запретить продажу алкоголя в их доме, если так решит большинство жильцов", - сказал Даванков, слова которого приведены в сообщении пресс-службы.

Там пояснили, что в ближайшее время законопроект будет внесен в палату парламента.

Ранее в Госдуме по предложению спикера Вячеслава Володина была создана рабочая группа, которая занялась темой ужесточения режима работы в жилых домах точек общепита с продажей алкоголя, так называемых наливаек.