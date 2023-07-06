"Сферум" запустил всероссийский конкурс для школьников, учителей и вожатых

Участникам предлагается придумать свой проект для общения

МОСКВА, 6 июля./ТАСС/. Образовательная платформа "Сферум" при поддержке Министерства просвещения РФ и общественной организации "Российские студенческие отряды" запустила всероссийский творческий конкурс, в рамках которого участникам предлагается придумать свой проект для общения. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"Образовательный сервис "Сферум" при поддержке Министерства просвещения РФ и молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" запускает всероссийский творческий конкурс "Каникулы со "Сферумом". Конкурс проводится в рамках Года педагога и наставника", - сообщили в пресс-службе.

Детям предлагается придумать свой медиапроект для летнего общения, например подкаст, лонгрид, интервью, а также отдельную акцию или событие, отметили в пресс-службе. Вожатые должны будут предложить сценарий отрядного или общелагерного мероприятия - например, викторину, флешмоб, подвижную игру или концепцию блога на базе учебного профиля "Сферум" в "VK мессенджере".

"Педагогам дополнительного профессионального образования необходимо будет описать, как учебный профиль помогает решать коммуникационные, организационные и просветительские задачи в работе с детьми и коллегами. А организаторам летнего досуга - рассказать, как можно организовать общение в лагере с вожатыми, отрядами, активом смены, воспитателями и родителями", - пояснили в пресс-службе.

Авторы лучших работ и победители специальных номинаций получат в подарок смартфоны, умные колонки "VK капсула нео" с голосовым помощником Марусей и брендированные подарки от команды "Сферума", добавили в пресс-службе.

Конкурс пройдет в два этапа - с 6 по 26 июля и с 1 по 20 августа 2023 года. В нем смогут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, а также: вожатые, педагоги дополнительного образования, руководители творческих кружков, спортивные инструкторы, психологи и организаторы летнего оздоровительного досуга, в частности руководители смены и программные директора.