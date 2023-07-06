Около 200 тыс. столичных зданий и транспортных средств находятся под охраной Росгвардии

С начала года экипажи вневедомственной охраны выезжали более 90 тыс. раз на сигналы "тревога" из охраняемых объектов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Около 200 тысяч объектов, квартир, а также более 1 тыс. транспортных средств в Москве находятся под контролем вневедомственной охраны Росгвардии, экипажи которой ежесуточно патрулируют улицы города. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

"На сегодняшний день под охраной подразделений находится около 200 тысяч объектов, квартир, а также более тысячи транспортных средств. С начала года экипажи вневедомственной охраны выезжали более 90 тыс. раз на сигналы "тревога" из охраняемых объектов. Ежесуточно на маршруты патрулирования выставляется около 450 экипажей групп задержания вневедомственной охраны, которые патрулируют улицы города", - говорится в сообщении.

По результатам деятельности Росгвардии в первом полугодии за различные правонарушения задержано более 23 тыс. граждан, в отношении более 10 тыс. задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Выявлено более 100 преступлений, из них около 30 - на охраняемых объектах. Краж из охраняемых объектов и квартир не допущено.

По данным пресс-службы, за минувший период сотрудниками вневедомственной охраны задержано около 100 граждан и обнаружено порядка 200 единиц транспорта, числящихся в розыске. Организована надежная физическая охрана и антитеррористическая защищенность около 200 объектов различных категорий, в том числе объектов, подлежащих обязательной охране, объектов телевидения, жизнеобеспечения города, крупных музеев, выставочных центров и библиотек федерального значения, объектов кредитно-финансовой сферы и многих других.