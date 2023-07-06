В Пекине ожидают самый жаркий за 70 лет день

Температура в большинстве районов города превысит 40 градусов Цельсия

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Наивысший - "красный" - уровень предупреждения о высокой температуре воздуха объявили в четверг муниципальным метеобюро в китайской столице. Как предупреждают синоптики, температура в большинстве районов Пекина днем превысит 40о. Это уже второе предупреждение о высоких температурах в столице этим летом.

Городская метеостанция в районе Наньцзин сообщила, что с начала июня по 5 июля метеорологи зафиксировали 18 дней с температурой 35о и выше, и четыре дня с температурой 40о. Показатели являются самыми высокими за данный период с момента начала работы станции в 1951 году.

Согласно прогнозам, с четверга по пятницу в городе продолжится жара. Городская метеослужба рекомендовала пекинцам сократить пребывание вне помещений и принять необходимые меры для предотвращения теплового удара и солнечных ожогов.

С июня северные регионы и другие части Китая пережили пять периодов сильной жары, при этом дневные максимальные температуры достигали 35о и выше, а во многих местах региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй были побиты исторические рекорды, сообщило агентство Xinhua.