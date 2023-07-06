В Петербурге ожидается до 27 градуса тепла

Начальник Гидрометцентра города Александр Колесов отметил, что вторая половина недели принесет дожди и грозы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Воздух в Санкт-Петербурге в четверг прогреется до плюс 27 градусов. Дождей днем не ожидается, но осадки могут вернуться уже к ночи, сообщил начальник Гидрометцентра города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"С юго-запада продолжает поступать очень теплая воздушная масса и воздух в Санкт-Петербурге прогреется до плюс 25-27 градусов, по территории области тоже очень тепло. Но атмосферный фронт виден, он уже рядом и к ночи доберется до Санкт-Петербурга, поливая дождями, местами с ливнями", - написал он.

Как уточнил Колесов, вторая половина недели полна контрастов: в пятницу по всему региону снова вернется такая же погода, как и до этого. Будут кратковременные дожди, ливни грозы и более низкая температура воздуха - в Петербурге завтра снова в пределах плюс 20 градусов.