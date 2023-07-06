Посольство РФ рекомендовало временно не ввозить в ФРГ машины с российскими номерами

СМИ ранее сообщали, что в Германии зафиксировали восемь случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Германии рекомендовало гражданам временно воздержаться от ввоза на территорию ФРГ машин с российскими номерами. Об этом диппредставительство сообщило в четверг на фоне нескольких случаев, когда германская таможня изымала такие транспортные средства.

"Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита", - говорится в заявлении.

"Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются, - отметили в посольстве. - До прояснения ситуации убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами".

29 июня в ответ на запрос ТАСС Таможенная служба ФРГ не исключила возможность конфискации автомобилей с российскими номерами в случае нарушения санкционного режима ЕС. Это может произойти на основании регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине". Там прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили.

Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировано восемь случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами.