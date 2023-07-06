На станции метро "Яхромская" начали монтировать панно о 800-летии Москвы

На панелях разместили изображения узнаваемых городских улиц и образы москвичей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Панно о 800-летии столицы начали монтировать на строящейся станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро. На панелях изображены узнаваемые улицы города и яркие образы москвичей, в оформлении будут сочетаться цвета столицы - красный и белый, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Станция "Яхромская" расположена рядом с улицей 800-летия Москвы, и именно празднованию юбилея города в 1947 году решили посвятить главный художественный элемент станционного комплекса - графическую композицию о жизни столицы того времени. На 22 панелях размещают изображения узнаваемых городских улиц и яркие образы москвичей: пионеров, рабочих и простых прохожих. Каждая панель - это один сюжет, который плавно перетекает в другой. В результате монтажа отдельных элементов на стене будет образована единая композиция размером 160 на 5 м", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Панно монтируют на стене платформы вдоль путей, ведущих в центр города. Первым из 22 фрагментов смонтировали сюжет о столичных спортсменах-легкоатлетах. Панели, из которых состоит композиция, крепят с помощью алюминиевой подсистемы на стальной каркас.

Помимо отделки стен, на платформе будущей станции строители мостят гранитом пол в пассажирской зоне и монтируют инженерные системы.

Станцию "Яхромская" строят на новом участке Люблинско-Дмитровской линии вместе со станциями "Лианозово" и "Физтех". Она расположена вдоль Дмитровского шоссе, между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы.