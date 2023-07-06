Украинский институт будущего назвал возвращение украинцев вопросом выживания нации

Эксперт экономических программ института Яна Лаврик указала на значительное снижение численности экономически активного населения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Возвращение украинцев из-за границы и привлечение новых мигрантов должны стать приоритетом для правительства Украины в связи со значительным снижением численности экономически активного населения, которое сейчас составляет около 11,7 млн человек из примерно 28,5 млн жителей. Такое мнение высказала эксперт экономических программ Украинского института будущего (UIF) Яна Лаврик на презентации прогноза экономики Украины на 2023-2024 годы.

"По нашим подсчетам, сейчас в Украине около 28,5 млн человек. Но важна не общая цифра, а структура. Среди всех этих 28,5 млн у нас 16,8 млн - это экономически неактивное население - пенсионеры, дети. Экономически активны где-то 11,7 млн", - цитирует Лаврик агентство Укринформ. При этом, по оценке эксперта, реально работают только ориентировочно 9-9,3 млн. "Если от этой цифры вычесть еще бюджетников, то остается 6-7 млн человек, которые, по сути, являются той "упряжкой", которая везет на себе всю экономику", - сказала Лаврик.

Она отметила, что дальнейшее снижение доли работающих в структуре населения приведет к трудностям с выполнением социальных обязательств государства и необходимости повышать налоговую нагрузку. Поэтому, по ее словам, миграционная политика правительства, а именно возвращение украинцев из-за границы и привлечение новых мигрантов должны стать для правительства вопросом номер один. "Ведь это буквально вопрос выживания нации", - подчеркнула Лаврик.

Согласно данным украинских СМИ, численность и доля экономически активного населения Украины в общей структуре населения страны неуклонно снижалась все последние годы. Так, в 2005 году на 22 млн экономически активного населения приходилось 13 млн неактивного, в 2020 году на 16,99 млн экономически активного приходилось 20,3 млн неактивного. Согласно опубликованным данным, Украину с 24 февраля 2022 года покинуло и не вернулось около 8,5 млн человек.