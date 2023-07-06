Полиция начала пускать прихожан УПЦ в Киево-Печерскую лавру, но только после досмотра

Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники спецподразделения покидают территорию лавры

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Полиция начала пропускать прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территорию Киево-Печерской лавры, на входе производится досмотр личных вещей. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

"В лавру начали запускать верующих. Пускают после досмотра личных вещей", - говорится в сообщении в Telegram-канале церкви.

Пресс-служба также опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как на входе стоит не менее 10 полицейских. В то же время Союз православных журналистов сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники спецподразделения в красных беретах покидают территорию лавры.

Ранее администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" ограничила доступ посетителей в нижнюю часть лавры, где располагается монастырь УПЦ. Вход доступен только с 11:00 мск вместо 09:00. Прихожане в ожидании собирались у входа и читали молитвы. Тогда полиция вызвала подкрепление. Ко входу также пришли противники УПЦ.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря УПЦ, расположенного на территории Киево-Печерской лавры. Полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускают к ним. Силовики вооружены автоматами, происходят задержания прихожан. На дверях корпусов срезают замки. К настоящему моменту представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции опечатали уже три корпуса монастыря.