Россияне рассказали о составляющих идеальной семьи

Взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге являются главными характеристиками идеальной семьи для более чем 60% опрошенных ВЦИОМ россиян

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян считают, что в идеальной семье главными являются взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, они опубликованы в четверг на сайте организации.

"Главное в такой семье - это взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге, так считают две трети наших сограждан (66%), и это почти в три раза больше, чем десять лет назад (26%)", - говорится в результатах исследования.

Еще 28% россиян ответили, что составляющими идеальной семьи являются счастье и гармония, 20% назвали любовь. Также 16% опрошенных высказались о благополучии и достатке. Кроме того, идеальной семьей стали реже называть полную семью (14% по сравнению с 2013 г. - 20%), но в два раза чаще - семью с детьми (14% по сравнению с 2013 г. - 7%). В этом году у участников опроса появился новый вариант ответа - общие интересы и совместное времяпрепровождение (4%). Помимо любви в вопросе создания семьи ключевую роль играют жилье для отдельного проживания от родителей (35%) и доход, позволяющий жить независимо от родителей (30%).

Согласно результатам опроса, россияне сегодня предпочитают искать партнеров на работе, учебе (27%) или в кругу близких друзей (24%).

Граждане России стали намного чаще говорить, что супружеские измены в их окружении - явление редкое (2007 г. - 18%, 2023 г. - 32%).

Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2 июля 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.