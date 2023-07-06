Более 35 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года

Сейчас в перечень входит исследование на 36 генетических заболеваний

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга расширили в Московской области в начале текущего года. Такое обследование уже прошли свыше 35 тыс. детей в регионе, в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Сейчас в перечень входит исследование на 36 генетических заболеваний. Такое обследование позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и вовремя начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами, особенно необходимое в первый год жизни ребенка. Всего с начала года в регионе обследовали уже более 35 тыс. детей", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий.