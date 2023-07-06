В Томске в Белом озере обнаружили опасных червей

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что гельминты попали в воду из-за бродячих собак

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в Белом озере в центре Томска - одном из самых популярных для отдыха мест для массового отдыха - паразитов, которыми чаще всего заражаются дети и которые могут вызывать слепоту и поражение головного мозга. Черви могли попасть в озеро из-за купания в нем бродячих собак, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Гельминты токсокары обнаружены в Белом озере при отборе проб воды специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области. <…> Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области считают, что гельминты попали в озеро из-за купания в нем бродячих собак", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, чаще всего токсокарами заражаются дети. Когда человек проглатывает яйца токсокар, в его кишечнике развиваются микроскопические личинки, которые быстро начинают мигрировать: сначала в кровеносные сосуды, а затем разносятся по всему организму. При токсокарозе страдают внутренние органы, начинаются лихорадка и сухой кашель, увеличиваются размеры печени и лимфоузлов. В некоторых случаях токсакороз может вызывать слепоту или поражение головного мозга.

Носителями паразитов являются животные семейства псовых - волки, лисы, собаки, песцы. В человеческий организм гельминты попадают вместе с землей, песком, грязными фруктами и овощами, через водоемы, которые контактировали с экскрементами животных.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, ответственность на устранении паразитов лежит на муниципалитете. На данный момент агентство не располагает комментарием мэрии Томска.

Белое озеро находится в центре Томска и является одним из самых популярных мест для отдыха у жителей. Официально купание в озере запрещено, однако люди имеют возможность прокатиться по нему на лодке. Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы почвы и воды в местах массового отдыха людей.