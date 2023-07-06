Визовый центр Италии в Москве прекратил прием заявителей без прописки в столичном регионе

Граждане с регистрацией в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде, областях этих городов и в Республике Карелия по-прежнему должны направлять свои документы в визовый центр Италии в Петербурге

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Визовый центр Италии в Москве с 6 июля больше не принимает документы от российских граждан, не имеющих постоянной регистрации в Москве или Московской области. Об этом говорится на сайте визового центра.

"Начиная с 6 июля визовый центр Италии в Москве не принимает документы у жителей из регионов России, имеющих временную регистрацию в Москве. Подать документы на визу в Москве могут только заявители с московской или подмосковной постоянной регистрацией (штамп в паспорте)", - сообщили представители визового центра.

На сайте уточняется, что граждане с регистрацией в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде, областях этих городов и в Республике Карелия по-прежнему должны направлять свои документы в визовый центр Италии в Санкт-Петербурге.