График поездов Казанского направления МЖД изменится 10-15 июля

Изменения в расписании связаны с модернизацией железнодорожной инфраструктуры

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 10 по 15 июля в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"С 10 по 15 июля на Казанском направлении Московской железной дороги изменится расписание пригородных поездов. Это связано с продолжением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, в том числе для запуска будущего МЦД-3", - значится в сообщении.

Так, с 04:40 10 июля до 04:40 15 июля на станции Москва-Пассажирская-Казанская будет произведен демонтаж и укладка на новые ординаты почти 1 км 3-го главного пути, часть которого пройдет над строящимся поворотным тоннелем. Он соединит Казанское направление с Митьковской ветвью, которая обеспечит выход поездов МЦД-3 на Ленинградское направление. В настоящее время построено более 650 м тоннеля из 800 м. В технологическое "окно" также будет проведена укладка почти 1 км главного пути на Митьковской ветки.

"В период проведения путевых работ также начнется переключение на микропроцессорную систему управления станции Митьково и реконструкция контактной сети на некоторых участках Казанского направления. Это необходимо для обеспечения тактового движения поездов, количество которых вырастет с запуском МЦД-3", - добавили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, с 10 по 15 июля на станции Ипподром начнутся работы по удлинению платформ для их последующей интеграции с новым надземным переходом. В настоящее время завершается остекление фасадов моста. Также 11-14 июля на станции Виноградово будет производиться плановая замена стрелочных переводов.

"В связи с масштабными работами на Казанском направлении с 10 по 15 июля внесены существенные корректировки в расписание движения поездов. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, некоторые электрички выведут из расписания", - заключили в пресс-службе Московской железной дороги.