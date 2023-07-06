В Екатеринбурге умерли двое заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников Ozon

В настоящее время проводятся необходимые исследования для определения причины смерти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Двое зараженных менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon, скончались в Екатеринбурге.

В настоящее время проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщалось о семи зарегистрированных случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Специалисты провели вакцинацию сотрудников, привили более 60 человек. Рисков заражения инфекцией для людей, получивших посылки, нет.

В новость были внесены изменения (13:04 мск) - меняется число умерших.