6 июля, 09:11,
обновлено 6 июля, 09:20

Уклонисты не смогут обменять права и зарегистрировать автомобиль

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

Глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что в рамках федерального закона все это стоит на контроле

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Граждане РФ, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили. Об этом в четверг сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

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"В первую очередь те, кто у нас не явился, интегрированы базой данных, и мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной системе по линии Госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия", - сказал он на пресс-конференции.

Черников отметил, что в рамках федерального закона все это стоит на контроле. "Информационная база обновляется каждый день и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть", - подчеркнул глава ведомства. 

Теги:
РоссияЧерников, Михаил Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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